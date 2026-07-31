В Хмельницком завершилась детонация боеприпасов, фото: «Новинарня»

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Ракурс

У Хмельницькому станом на 19.00 завершилася детонація боєприпасів на полігоні однієї з військових частин.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В результаті надзвичайної події поранення отримали 3 військовослужбовці ССО, яких госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу, — вказано в повідомленні. — Крім того, відсутній зв’язок з 5 військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. На даний момент проводяться пошуково-оглядові дії на місці.

Розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу).