Мощные взрывы прогремели 31 июля в Хмельницком, фото: «Суспільне Хмельницький»

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Ракурс

На військовому полігоні у Хмельницькому сьогодні, 31 липня, детонували боєприпаси.

Інцидент стався близько 11.55. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Унаслідок події травмовано чотирьох військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Ступінь тяжкості отриманих травм встановлюється, — розповіли у прокуратурі.

Також наразі також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Інформація щодо їхнього місця перебування уточнюється.

Правоохоронці вже розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини.

Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів, — додали в прокуратурі.

Розпочато кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами, вибуховими або іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це спричинило тілесні ушкодження кільком особам).