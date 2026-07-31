Мощные взрывы прогремели на Хмельнитчине 31 июля, скриншот видео

https://racurs.ua/n215353-chrezvychaynoe-proisshestvie-na-poligone-sso-o-vzryvah-na-hmelnitchine.html

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На території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сьогодні, 31 липня, сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Обставини й причини події встановлюються. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На місці працюють відповідні служби. Тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється, — розповіли у ССО. — Додаткова інформація буде повідомлена після завершення першочергових заходів.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому пролунали кілька потужних вибухів.