Закрытое небо Пакистана мешает тысячам путешественников вылететь из Таиланда. Фото: Turistim

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Racurs.ua

Закрытие воздушного пространства над Пакистаном привело к задержкам многих авиарейсов в главном международном аэропорту Таиланда. Тысячи путешественников со всего мира застряли в стране и смогут вылететь только через Китай после получения соответствующего разрешения.

Сегодня компании Thai Airways International пришлось отменить более десятка рейсов из и в Европу, в частности в Рим, Лондон, Брюссель, Париж, Осло, Стокгольм, Милан, Цюрих, Париж, Мюнхен, Франкфурт, Вену и Копенгаген. Об этом сообщает Reuters.

По словам начальника туристической полиции в аэропорту Суварнабхуми, ночью около 5 тыс. пассажиров прибыли на регистрацию, но не смогли улететь.

Для туристов с ограниченными возможностями в аэропорту создали центр помощи. Ожидается, что полеты возобновятся, когда Китай разрешит использовать свое воздушное пространство для рейсов, запланированных на полдень четверга и утро пятницы.

Также авиакомпании Emirates и Qatar Airways временно приостановили полеты в Пакистан, а Singapore Airlines и British Airways заявили, что перенаправлять маршруты, избегая воздушного пространства страны.

Как известно, Пакистан закрыл свое воздушное пространство после обострения конфликта с Индией и сбивания самолетов с обеих сторон. Пакистанские военные также захватили в плен индийского пилота.