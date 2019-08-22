Курьезы России: директор Роскосмоса переписывается в Твиттер с роботом, фото — Российская газета

https://racurs.ua/n125842-dopilsya-i-s-jelezyakoy-razgovarivaet-direktor-roskosmosa-perepisyvaetsya-v-tvitter-s-robotom.html

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Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин переписывается в Твиттер с роботом «Федором», которого россияне запустили в космос.

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На корабле «Союз», который направляется к Международной космической станции, робот «Федор» (Skybot F-850) продолжает писать в Твиттер, причем переписывается со своим «шефом», гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Робот через несколько часов после старта с Байконура 22 августа сообщил в Твиттер о первой части летных испытаний. А Рогозин в ответ поздравил «Федора» с успешным началом работы. Робот поблагодарил его и назвал Рогозина «товарищем Генеральным».

Сегодня россияне сообщили, что запустили в космос человекоподобного робота «Федора» на борту корабля «Союз МС-14». «Федор» проведет на орбите 17 дней, передавая информацию о безопасности полета и телеметрию.

Переписка главы Роскосмоса с роботом вызвала оживленное обсуждение под твитом Рогозина.

Опустела без тебя Земля, — вспомнил один из посетителей саундтрек к одному из советских фильмов.

«Федор» не поймет поздравления. Он железный и бездушный. С ним бесполезно разговаривать, — прокомментировал другой.

Люди напомнили Рогозину, что не стоит радоваться тому, что «отправили игрушку в космос» и «называть этот факт достижением».

Кто-то пошутил, вспомнив историю с разгерметизацией МКС, которая случилась год назад: «Робот „Федор“ прилетел на МКС, просверлил дырочку в американском сегменте станции».

Есть и такие, кто советует от имени Илона Маска осторожнее вести себя на орбите, поскольку «у меня там Тесла по орбите катает».

Были и более жесткие шутки. Люди считали, что Рогозин «допился» и начал с «железякой» разговаривать.