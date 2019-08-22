Дело Татькова: Высший совет правосудия вернул ходатайство об аресте скандального судьи, фото — "Українські Новини"

https://racurs.ua/n125841-nemotivirovannoe-i-nedokazannoe-vysshiy-sovet-pravosudiya-vernul-hodataystvo-ob-areste.html

Ракурс

Высший совет правосудия (ВСП) вернул ходатайство заместителя генерального прокурора Сергея Кизя о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Татькова.

Loading...

Об этом сообщает 22 августа «Судебная власть».

Представитель Генпрокуратуры Сергей Новиков на заседании ВСП отметил, что в Австрии началась процедура экстрадиции Татькова. Для ее окончания необходимо решение о мере пресечения в виде ареста.

Только таким образом мы можем закончить процедуру экстрадиции, — заявил Новиков, поддерживая ходатайство.

Представитель судьи заявил, что целью представления являются попытки исправить допущенные ранее нарушения законодательства за счет ВСП. Он сообщил, что выдача правонарушителей может осуществляться исключительно на основании приговора о лишении свободы или постановления о задержании.

По его мнению, Генпрокуратура 19 апреля 2019 года обратилась в Австрию с запросом об экстрадиции Татькова вопреки требованиям уголовного законодательства, поскольку на момент направления запроса постановления об аресте Татькова не существовало.

Член Высшего совета правосудия Владимир Говоруха заявил, что представление должно быть мотивированным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие совершение Татьковым общественно опасного деяния.

Представление не соответствует требованиям ст. 58 Закона о ВСП. Высший совет правосудия мотивированным решением возвращает его генеральному прокурору или его заместителю, — говорится в сообщении ВСП.

Во времена президентства Виктора Януковича Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд Украины. В 2016 году Татькова обвинили во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. Именно он, по мнению следователей Генпрокуратуры, подчинил себе систему принятия судебных решений.

В том же году Татьков вылетел в Польшу, остался там под предлогом лечения и проживал в Германии и Австрии. Суд арестовал имущество Татькова, которое было оформлено на его родственников и друзей.

В марте этого года Подольский райсуд Киева передал 143 объекта недвижимости окружения Татькова в управление АРМА. Генпрокуратура утверждала, что близкие к Татькову лица зарабатывали на сдаче в аренду его имущества.

В мае судья Подольского районного суда Киева Владимир Гребенюк отменил арест части имущества Татькова. Речь шла о четырех квартирах, трех гаражах и нежилом помещении в элитном столичном комплексе. Всю эту недвижимость оформили на родителей оперной певицы Анны Братусь — подруги семьи Татькова.

В апреле прошлого года стало известно, что Интерпол больше не ищет Татькова.