Справа Татькова: Вища рада правосуддя повернула клопотання про арешт скандального судді, фото — "Українські Новини"

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Вища рада правосуддя (ВРП) повернула клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Віктора Татькова.

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Про це повідомляє 22 серпня «Судова влада».

Представник Генпрокуратури Сергій Новіков на засіданні ВРП зазначив, що в Австрії розпочалася процедура екстрадиції Татькова. Для її закінчення необхідне рішення про запобіжний захід у виді арешту.

Лише таким чином ми можемо закінчити процедуру екстрадиції, — заявив Новіков, підтримуючи клопотання.

Представник судді заявив, що метою подання є намагання виправити допущені раніше порушення законодавства за рахунок ВРП. Він повідомив, що видача правопорушників може здійснюватися виключно на підставі вироку про позбавлення волі або постанови про утримання під вартою.

На його думку, Генпрокуратура 19 квітня 2019 року звернулась до Австрії із запитом про екстрадицію Татькова всупереч вимогам кримінального законодавства, оскільки на момент направлення запиту ухвали про арешт Татькова не існувало.

Член Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха заявив, що подання повинно бути вмотивованим, містити конкретні факти і докази, що підтверджують вчинення Татьковим суспільно небезпечного діяння.

Подання не відповідає вимогам ст. 58 Закону про ВРП. Вища рада правосуддя вмотивованим рішенням повертає генеральному прокурору або його заступнику, — йдеться в повідомленні.

За часів президентства Віктора Януковича Татьков очолював Вищий господарський суд України. У 2016 році Татькова звинуватили у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. Саме він, на думку слідчих Генпрокуратури, підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

У тому ж році Татьков вилетів до Польщі, залишився там під приводом лікування і проживав у Німеччині та Австрії. Суд арештував майно Татькова, яке було оформлене на його родичів та друзів.

У березні цього року Подільський райсуд Києва передав 143 об'єкти нерухомості оточення Татькова до управління АРМА. Генпрокуратура стверджувала, що близькі до Татькова особи заробляли на здаванні в оренду його майна.

У травні суддя Подільського районного суду Києва Володимир Гребенюк скасував арешт частини майна Татькова. Йшлося про чотири квартири, три гаражі та нежитлове приміщення в елітному столичному житловому комплексі. Усю цю нерухомість оформили на батьків оперної співачки Ганни Братусь — подруги родини Татькова.

У квітні минулого року стало відомо, що Інтерпол більше не шукає Татькова.