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День Незалежності у Києві: офіційні урочистості на Майдані (ТРАНСЛЯЦІЯ)

День Незалежності у Києві: офіційні урочистості на Майдані (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 сер 2019, 09:30
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Уранці 24 серпня в центрі Києва відбуваються офіційні заходи, присвячені найбільшому державному святу — Дню незалежності.

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На Майдані триває церемонія, організована Офісом президента, Хода гідності. Вона розпочалася біля пам’ятного хреста на місці загибелі героїв Небесної сотні.

Після хвилини мовчання пролунає сто ударів дзвонів в пам’ять про героїв Небесної сотні.

Далі Хрещатиком покрокує «Хода гідності», в якій візьмуть участь військові, вчителі, медики, спортсмени, а також президент України з родиною та інші високопосадовці. Володимир Зеленський звернеться до нації і завершиться подія концертом.

Над постановкою ходи працювали кліпмейкер Алан Бадоєв і хореограф Олена Коляденко. Вони відмовилися від військової техніки і намагатимуться акцентувати увагу не на військових атрибутах, а на людині.

Також на майдані Незалежності цього року не буде масштабних декорацій чи спецконструкцій. Утім, як зазначили організатори, на Алеї Героїв Небесної сотні буде представлено декілька художніх інсталяції у вигляді щитів «Беркута», пожежної машини з брандспойтом — тієї, що перекрила вулицю під час бойових дій у 2014-му.

У заході візьму участь п’ять оркестрів, 18 піаністів, оперні співаки і народні артисти. Відомо, що гімн України виконає Тіна Кароль, також співатиме ONUKA, а за музику відповідатиме саунд-продюсер Євген Філатов (The Maneken). Спеціальним гостем стане композитор Мирослав Скорик.

Зазначимо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: один із них — офіційний, другий — народний. Окрім того, у цей день марші відбудуться одразу в шести містах України.

Джерело: Ракурс


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