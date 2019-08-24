День Независимости в Киеве: трансляция официальных торжеств на Майдане

https://racurs.ua/n125892-den-nezavisimosti-v-kieve-oficialnye-torjestva-na-maydane-translyaciya.html

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Утром 24 августа в центре Киева проходят официальные мероприятия, посвященные крупнейшему государственному празднику Дню независимости.

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На Майдане проходит церемония, организованная Офисом президента, Шествие достоинства. Оно началось у памятного креста на месте гибели героев Небесной сотни. После минуты молчания прозвучали сто ударов колоколов в память о героях Небесной сотни.

Владимир Зеленский обратился к нации, завершится событие концертом.

Над постановкой праздника работали клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Они отказались от военной техники и пытаться акцентировать внимание не на военных атрибутах, а на людях.

Также на Майдане Независимости в этом году не будет масштабных декораций или спецконструкций. Впрочем, как отметили организаторы, на Аллее Героев Небесной сотни будет представлено несколько художественных инсталляций в виде щитов «Беркута», пожарной машины с брандспойтом, которая перекрыла улицу во время боевых действий в 2014 году.

Отметим, что 24 августа в Киеве состоятся два марша: один из них официальный, второй — народный. Кроме того, в этот день марши пройдут сразу в шести городах Украины.