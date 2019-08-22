День Независимости в Киеве — трансляция репетиции, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n125845-repeticiya-torjestv-ko-dnu-nezavisimosti-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости и окружающих улицах в четверг 22 августа проходит репетиция праздничных мероприятий.

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В День Независимости в центре столицы будут проходить официальные мероприятия, посвященные главному государственному празднику. В центре Киева сейчас находится много военных и детей, которые будут выступать в субботу, 24 августа.

В День Независимости состоится церемония, организованная Офисом президента, которая начнется в 9.30 возле памятного креста на месте гибели героев Небесной сотни. На главной площади страны в это время состоится музыкально-хореографический флешмоб: будут звучать знаковые украинские песни в современной аранжировке.

После этого на Майдане Независимости поднимут флаг Украины, военный хор исполнит гимн Украины и состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. После этого пройдет торжественное шествие, которое должно финишировать в 11.00. Завершится празднование масштабным концертом.

Отметим, что 24 августа в Киеве состоятся два марша: один из них — официальный, второй — народный. Кроме того, в этот день марши пройдут сразу в шести городах Украины.