Марш защитников Украины: репетиция праздничного шествия состоялась в Киеве, фото — Фейсбук А.Колумбет

https://racurs.ua/n125682-marsh-zaschitnikov-ukrainy-repeticiya-prazdnichnogo-shestviya-ko-dnu-nezavisimosti-sostoyalas.html

Ракурс

В Киеве 18 августа состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости. Участники репетиции отработали интервалы, которые должны быть между колоннами, чтобы они не давили друг друга.

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Организаторы марша согласовали с полицией и городскими властями время и место построения. Колонна будет состоять из 20 «коробок». В каждом ее ряду будет по 12 человек. Сегодня свои действия отработали около 100 стюардов, отвечающих за движение участников шествия.

Провели репетицию «Парад-2019: Марш защитников Украины». Отработали проблемные моменты, визуализировали колонны, разметили интервалы. Это оказалось гораздо труднее, чем казалось. Но мы справимся, — сообщил в Фейсбук член Совета ветеранов АТО при Министерстве ветеранов Антон Колумбет.

Вход на мероприятие будут проводить через рамки металлодетекторов. Напротив Красного корпуса Национального университета им. Шевченко будут строиться исключительно ветераны.

Акция пройдет с 11.00 до 13.00. Из парка Шевченко люди пройдут по Крещатику на Майдан Незалежности через Бессарабскую площадь. Затем участники пойдут к Михайловскому собору, чтобы принять участие в молебне.

Для участия в шествии зарегистрировались уже 9 тыс. участников. После военных по улицам столицы пройдут семьи погибших и раненых, члены семей Небесной сотни, ветераны из регионов, а также духовенство.

Планируется, что Марш защитников будет аполитичным мероприятием, его финансируют исключительно благотворители, а не политические партии.

Идея проведения возникла после того, как в июне президент Зеленский заявил, что традиционного военного марша в День Независимости не будет. Ветеранские организации самоорганизовались и решили провести Марш защитников.

Сначала его планировали на 9.00, но после консультаций решили развести во времени с официальным мероприятиями, которые недавно анонсировались в Офисе президента.

Напомним, что День Независимости в Киеве отметят также официальным маршем, который режиссирует клипмейкер Алан Бадоев.