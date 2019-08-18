Марш захисників України: репетиція святкової ходи відбулася у Києві, фото — Фейсбук А.Колумбет

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Ракурс

У Києві 18 серпня відбулася перша репетиція Маршу захисників України до Дня Незалежності. Учасники репетиції відпрацювали, які інтервали повинні бути між колонами, щоб вони не тиснули один одного.

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Організатори маршу узгодили з поліцією і міською владою час і місце шикування. Колона складатиметься з 20 «коробок». В кожному її ряді буде по 12 осіб. Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи.

Провели репетицію «Парад-2019: Марш захисників України». Відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони, розмітили інтервали. Це виявилось набагато важче, ніж здавалось. Але ми впораємось, — повідомив у Фейсбук член Ради ветеранів АТО при Міністерстві ветеранів Антон Колумбет.

Вхід на захід проводитимуть через рамки металодетекторів. Напроти Червоного корпусу Національного університету ім. Шевченка шикуватимуться виключно ветерани.

Акція відбуватиметься з 11.00 до 13.00. З парку Шевченка люди пройдуть по Хрещатику на Майдан Незалежності через Бессарабську площу. Потім учасники підуть до Михайлівського собору, щоб взяти участь в молебні.

Наразі для участі в ході зареєструвалися вже 9 тис. учасників. Після військових вулицями столиці крокуватимуть сім’ї загиблих і поранених, члени сімей Небесної сотні, ветерани з регіонів, а також духовенство.

Планується, що Марш захисників буде аполітичним заходом, його фінансують виключно благодійники, а не політичні партії.

Ідея проведення виникла після того, як у червні президент Зеленський заявив, що традиційного військового маршу у День Незалежності не буде. Ветеранські організації самоорганізувалися і вирішили провести Марш захисників.

Спочатку його планували на 9.00, але після консультацій вирішили розвести у часі із офіційним заходами, які нещодавно анонсувалися в Офісі президента.

Нагадаємо, що День Незалежності в Києві відзначать також офіційним маршем, який режисує кліпмейкер Алан Бадоєв.