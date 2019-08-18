Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Україні на 19 серпня: спека триватиме, опадів не очікується, фото — Pixabay
Погода в Україні на 19 серпня: спека триватиме, опадів не очікується (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n125681-pogoda-v-ukrayini-na-19-serpnya-speka-tryvatyme-opadiv-ne-ochikuietsya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 19 серпня буде спекотною та сухою. Вночі температура становитиме 12−19°, удень — 27−31°.
Loading...
На усій території опади не очікуються. Про це повідомляє український Гідрометцентр. Вітер переважатиме південно-західний, 3−8 м/с.
Погода в Києві 19 серпня очікується без опадів та ясною. Вночі стовпчики термометрів покажуть 13−15°, вдень — 27−29°.
У Львові в понеділок опади також не очікуються, ясно. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 28−30°.
В Одесі синоптики у перший день нового тижня опадів також не прогнозують. Температура повітря вночі — 17−19°, вдень — 27−29°.
У Дніпрі 19 серпня також мине без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі очікується 13−15°, вдень — 24−26°.
У Харкові день мине без опадів. Вночі температура повітря становитиме 14−16°, вдень — 26−28°.
У Карпатах метеорологи опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 26−28°.
Геомагнітна обстановка в Україні 19 серпня буде досить спокійною. Очікувати варто лише на невеликі збурення вранці.
Нагадаємо, синоптики очікують, що в серпні 2019 року погода в Україні буде спекотнішою, ніж у цей період в попередні роки.
Загрузка...