Новини Чернігова: рецидивіст застрелив молоду пару заради «Ланоса», фото — cheline.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125680-recydyvist-u-chernigovi-zastrelyv-molodu-paru-zarady-lanosa-foto.html

Ракурс

У Чернігові стався жахливий злочин — рецидивіст застрелив молоду пару, сів у їхнє авто і разом із товаришем планував скоїти озброєне пограбування.

Loading...

Злочин стався увечері 17 серпня. До поліції зателефонували мешканці Чернігова, які повідомили, що на вулиці Набережна поблизу міського пішохідного мосту чути постріли. Поліція приїхала на місце і знайшла тіла замордованих чоловіка і жінки, повідомила прес-служба поліції Чернігова.

30-річній жінці вистрілили у спину та потилицю, 40-річному чоловіку — в спину та голову.

Дуже швидко правоохоронці затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належав вбитим. В «Шевроле Ланос» знайшли зброю — гранати Ф-1, два автомати «Калашникова», пістолет ПМ з глушником, а також магазин з патронами і стартовий пістолет.

Як повідомляє Gorod.cn.ua, вбивство скоїв 36-річний житель села Рудки, раніше судимий за зґвалтування і вбивство жінки. Після злочину він підібрав свого знайомого, який також нещодавно вийшов з в’язниці. Вони їхали в село Кобилянка, у якому планували здійснити збройне пограбування. По дорозі до них повинні приєднатися ще декілька зловмисників.