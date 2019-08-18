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Новини Чернігова: рецидивіст застрелив молоду пару заради «Ланоса», фото — cheline.com.ua

Рецидивіст у Чернігові застрелив молоду пару заради «Ланоса» (ФОТО)

18 сер 2019, 16:55
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У Чернігові стався жахливий злочин — рецидивіст застрелив молоду пару, сів у їхнє авто і разом із товаришем планував скоїти озброєне пограбування.

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Злочин стався увечері 17 серпня. До поліції зателефонували мешканці Чернігова, які повідомили, що на вулиці Набережна поблизу міського пішохідного мосту чути постріли. Поліція приїхала на місце і знайшла тіла замордованих чоловіка і жінки, повідомила прес-служба поліції Чернігова.

30-річній жінці вистрілили у спину та потилицю, 40-річному чоловіку — в спину та голову.

Дуже швидко правоохоронці затримали двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належав вбитим. В «Шевроле Ланос» знайшли зброю — гранати Ф-1, два автомати «Калашникова», пістолет ПМ з глушником, а також магазин з патронами і стартовий пістолет.

Новини Чернігова: рецидивіст застрелив молоду пару заради «Ланоса», фото — cheline.com.ua

Як повідомляє Gorod.cn.ua, вбивство скоїв 36-річний житель села Рудки, раніше судимий за зґвалтування і вбивство жінки. Після злочину він підібрав свого знайомого, який також нещодавно вийшов з в’язниці. Вони їхали в село Кобилянка, у якому планували здійснити збройне пограбування. По дорозі до них повинні приєднатися ще декілька зловмисників.

Новини Чернігова: рецидивіст застрелив молоду пару заради «Ланоса», фото — cheline.com.ua

Джерело: Ракурс


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