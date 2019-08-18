Новости Чернигова: рецидивист застрелил молодую пару ради «Ланоса», фото — cheline.com.ua

https://racurs.ua/n125680-recidivist-v-chernigove-zastrelil-moloduu-paru-radi-lanosa-foto.html

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В Чернигове произошло ужасное преступление — рецидивист застрелил молодую пару, сел в их машину и вместе с товарищем планировал совершить вооруженное ограбление.

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Преступление произошло вечером 17 августа. В полицию позвонили жители Чернигова, которые сообщили, что на улице Набережная возле городского пешеходного моста слышны выстрелы. Полиция приехала на место и нашла тела убитых мужчины и женщины, сообщила пресс-служба полиции Чернигова.

30-летней женщине выстрелили в спину и затылок, 40-летнему мужчине — в спину и голову.

Очень быстро правоохранители задержали двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежавшем убитым. В «Шевроле Ланос» нашли оружие — гранаты Ф-1, два автомата «Калашникова», пистолет ПМ с глушителем, а также магазин с патронами и стартовый пистолет.

Как сообщает Gorod.cn.ua, убийство совершил 36-летний житель села Рудки, ранее судимый за изнасилование и убийство женщины. После преступления он подобрал своего знакомого, который также недавно вышел из тюрьмы. Они ехали в село Кобылянка, в котором планировали вооруженное ограбление. По дороге к ним должны были присоединиться еще несколько злоумышленников.