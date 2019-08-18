Погода в Украине на 19 августа: жара продлится, осадков не ожидается, фото - Pixabay

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Погода в Украине 19 августа будет жаркой и сухой. Ночью температура составит 12−19°, днем ​​— 27−31°.

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На всей территории осадки не ожидаются. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр. Ветер будет преобладать юго-западный, 3−8 м/с.

Погода в Киеве 19 августа ожидается без осадков и ясной. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем — 27−29°.

Во Львове в понедельник осадки также не ожидаются, будет ясно. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​— 28−30°.

В Одессе синоптики в первый день новой недели осадков также не прогнозируют. Температура воздуха ночью — 17−19°, днем ​​— 27−29°.

В Днепре 19 августа также пройдет без осадков, облачно с прояснениями. Ночью ожидается 13−15°, днем ​​— 24−26°.

В Харькове день пройдет без осадков. Ночью температура воздуха составит 14−16°, днем ​​- 26−28°.

В Карпатах метеорологи осадков не обещают, облачно с прояснениями. Ночью термометры покажут 12−14°, днем ​​— 26−28°.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 августа будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь небольшие возмущения утром.

Напомним, синоптики ожидают, что в августе 2019 года погода в Украине будет жарче, чем в этот период в предыдущие годы.