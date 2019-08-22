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Ракурс
День Незалежності у Києві — трансляція репетиції, фото — 24 канал

Репетиція урочистостей до Дня Незалежності триває у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 сер 2019, 20:27
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У Києві на Майдані Незалежності та навколишніх вулицях у четвер 22 серпня триває репетиція святкових заходів.

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У День Незалежності в центрі столиці відбуватимуться офіційні заходи, присвячені найбільшому державному святу. В центрі Києва наразі перебуває багато військових та дітей, які виступатимуть у суботу, 24 серпня.

У День Незалежності відбудеться церемонія, організована Офісом президента, яка розпочнеться о 9.30 біля пам’ятного хреста на місці загибелі героїв Небесної сотні. На головній площі країни у цей час відбудеться музично-хореографічний флешмоб: будуть звучати знакові українські пісні у сучасному аранжуванні.

Після цього на Майдані Незалежності піднімуть прапор України, військовий хор виконає гімн України та відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Після цього пройде урочиста хода, яка повинна фінішувати о 11.00. Завершиться святкування масштабним концертом.

Зазначимо, що 24 серпня в Києві відбудуться два марші: один із них — офіційний, другий — народний. Окрім того, у цей день марші відбудуться одразу в шести містах України.

Джерело: Ракурс


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