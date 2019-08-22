У Києві водій сплутала педалі і збила жінку з 9-річним сином, постраждалих діставали з-під авто, фото — Фейсбук

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Ракурс

У Києві 22 серпня сталася важка ДТП. Водій на великій швидкості заднім ходом збила жінку і її 9-річного сина. Щоб надати допомогу, постраждалих діставали з-під авто.

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ДТП сталася у Дарницькому районі на Дніпровській набережній. Автомобіль у дворі будинку наїхав на жінку з дитиною.

Відео, яке оприлюднив «Київ оперативний», показує страшний епізод: автомобіль мчав на великій швидкості і їхав заднім ходом, коли врізався у людей.

У поліції Києва повідомили, що 59-річна водій, найімовірніше, «заднім ходом наїхала на жінку з дитиною, які проходила позаду». У коментарях до відео на Фейсбук очевидці відзначають, що водій могла сплутати педалі і натиснути на газ.

Жінка та дитина внаслідок аварії опинилися під автомобілем. Щоб дістати постраждалих, очевидці перевернули машину. Після цього за роботу взялися медики, надаючи постраждалим першу допомогу.

Раніше «Ракурс» повідомляв про іншу резонансну ДТП у столиці. У Києві лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Водій вирішив проїхатися зоною для пішоходів і зачепив дитину.