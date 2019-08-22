Повернення Росії у G8: Зеленський зателефонував Джонсону і Трюдо, скріншот YouTube

https://racurs.ua/ua/n125843-zelenskyy-vidpoviv-na-namiry-povernuty-rf-u-velyku-visimku-dzvinkamy-djonsonu-ta-trudo.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 22 серпня провів дві телефонні розмови із керівниками країн «Великої сімки». У відповідь на ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та США Дональда Трампа повернути Росію у «Велику сімку» і таким чином знову перетворити її на «Велику вісімку» Зеленський провів консультації із прем'єр-міністрами Великої Британії та Канади.

Loading...

Як повідомляє прес-служба глави держави, спочатку український президент зателефонував Борису Джонсону. Обидва лідери погодилися, що відновлення членства РФ у G7 неможливе, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.

Джонсон вважає, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією мінських угод «неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми».

Зеленський отримав запевнення британського прем'єра, той відстоюватиме таку позицію на саміті G7, який відбудеться 24−26 серпня у Франції. Крім того, він запросив Джонсон до Києва із офіційним візитом.

Під час дзвінку канадському лідеру Джастіну Трюдо Зеленський нагадав, що «у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до „Сімки“, а змушувати її виконувати свої зобов’язання».

Нагадаємо, що після переговорів із Путіним президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Російську Федерацію на саміт «Великої вісімки» у 2020 році. Глава Білого дому на цю пропозицію погодився.

Проти цього рішення вже висловилися британський прем'єр Борис Джонсон та німецький канцлер Ангела Меркель.