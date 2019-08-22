Возвращение России в G8: Зеленский позвонил Джонсону и Трюдо, скриншот YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа провел телефонные беседы с руководителями стран «Большой семерки». В ответ на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку» и таким образом снова превратить ее в «Большую восьмерку» Зеленский провел консультации с премьер-министрами Великобритании и Канады.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, сначала украинский президент позвонил Борису Джонсону. Оба лидера согласились, что восстановление членства РФ в G7 невозможно, пока Россия систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность.

Джонсон считает, что в условиях агрессии РФ, которую она проводит в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Россией минских соглашений «невозможно говорить о возвращении РФ на международную площадку, на которой решаются глобальные проблемы».

Зеленский получил заверения британского премьера о том, что он будет отстаивать эту ​​позицию на саммите G7, который состоится 24−26 августа во Франции. Кроме того, он пригласил Джонсона в Киев с официальным визитом.

Во время звонка канадском лидеру Джастину Трюдо Зеленский напомнил, что «в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в „семерку“, а заставлять ее выполнять свои обязательства».

Напомним, что после переговоров с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Российскую Федерацию на саммит «Большой восьмерки» в 2020 году. Глава Белого дома на это предложение согласился.

Против этого решения уже высказались британский премьер Борис Джонсон и немецкий канцлер Ангела Меркель.