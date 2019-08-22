В Киеве водитель перепутала педали и сбила женщину с 9-летним сыном, пострадавших доставали из-под авто, фото — Фейсбук

https://racurs.ua/n125844-v-kieve-voditel-pereputala-pedali-i-sbila-jenschinu-s-9-letnim-synom-postradavshih-dostavali.html

Ракурс

В Киеве 22 августа произошло тяжелое ДТП. Водитель на большой скорости задним ходом сбила женщину и ее 9-летнего сына. Чтобы оказать помощь, пострадавших доставали из-под авто.

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ДТП произошло в Дарницком районе на Днепровской набережной. Автомобиль во дворе дома наехал на женщину с ребенком.

Видео, которое обнародовал «Киев оперативный», показывает страшный эпизод: автомобиль мчался на большой скорости и ехал задним ходом, когда врезался в людей.

В полиции Киева сообщили, что 59-летняя водитель, скорее всего, «задним ходом наехала на женщину с ребенком, проходивших позади». В комментариях к видео на Фейсбук очевидцы отмечают, что водитель мог спутать педали и нажать на газ.

Женщина и ребенок в результате аварии оказались под автомобилем. Чтобы достать пострадавших, очевидцы перевернули машину. После этого за работу взялись медики, оказывая пострадавшим первую помощь.

Ранее «Ракурс» сообщал о другом резонансном ДТП в столице. В Киеве лихач на Mitsubishi зацепил ребенка на тротуаре. Водитель решил проехаться зоной для пешеходов и задел ребенка.