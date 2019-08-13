ДТП в Киеве: лихач на Mitsubishi зацепил ребенка на тротуаре. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n125499-dtp-v-kieve-lihach-na-mitsubishi-zacepil-rebenka-na-trotuare-foto.html

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ДТП в Киеве произошло на тротуаре улицы Ларисы Руденко. Водитель Mitsubishi решил проехаться по зоне для пешеходов и зацепил ребенка.

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Отец мальчика в ответ разбил лобовое стекло автомобиля, информирует сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi с номерными знаками AA9729XH не справился с управлением, вследствие чего зацепил ребенка на тротуаре. К счастью, обошлось без серьезный травм.

Отец потерпевшего еще до приезда полиции решил отомстить обидчику и разбил лобовое стекло машины участника ДТП.

В сети опубликованы фото с места происшествия. Очевидцы и пользователи сети бурно осуждают аварию. Предполагается, что ответственность могут понести как водитель авто (за угрозу жизни ребенка), так и отец мальчика (за нанесенный материальный ущерб).

Напомним, 11 августа в Киевской области произошло кровавое ДТП. На одесской трассе Volkswagen врезался в маршрутку с людьми, в результате чего погибли два человека, а еще 13 получили различные травмы.