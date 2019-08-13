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ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Фото: politeka.net

ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі (ФОТО)

13 сер 2019, 15:14
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ДТП у Києві сталася на тротуарі вулиці Лариси Руденко. Водій Mitsubishi вирішив проїхатися зоною для пішоходів і зачепив дитину.

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Батько хлопчика у відповідь розбив лобове скло автомобіля, інформує спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

За попередніми даними, водій Mitsubishi з номерними знаками AA9729XH не впорався з керуванням, внаслідок чого зачепив дитину на тротуарі. На щастя, обійшлося без серйозних травм.

Батько потерпілого ще до приїзду поліції вирішив помститися кривднику й розбив лобове скло машини учасника ДТП.

У мережі опубліковано фото з місця події. Очевидці та користувачі мережі бурхливо обговорюють аварію. Передбачається, що притягнути до відповідальності можуть як водія авто (за загрозу життю дитини), так і батька хлопчика (за завданий матеріальний збиток).

ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Фото: Київ Оперативний

ДТП у Києві: лихач на Mitsubishi зачепив дитину на тротуарі. Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, 11 серпня в Київській області сталася кривава ДТП. На одеській трасі Volkswagen врізався в маршрутку з людьми, внаслідок чого загинули двоє осіб, а ще 13 дістали різні травми.

Джерело: Ракурс


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