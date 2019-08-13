Бойовик ДНР. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/ua/n125498-na-donechchyni-sud-vidpustyv-dodomu-pidozruvanyh-u-teroryzmi-yaki-vbyvaly-kiborgiv-v-aeroportu.html

Ракурс

Жовтневий суд Маріуполя 5 серпня ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу Роману Джумаєву та Сергію Костенюку, які підозрюються в тероризмі.

Loading...

Феміда відпустила пособників проросійських бойовиків під домашній арешт. При цьому один із терористів неодноразово хизувався, що воював проти Збройних сил України. Про це йдеться у сюжеті «Вікна-новини», який опублікований на каналі СТБ в YouTube.

Ще в 2016 році 28-річний Роман Джумаєв в інтерв’ю білоруській редакції «Радіо Свобода» розповідав, що воював на боці ДНР проти України. Зловмисник також хизувався відповідними світлинами в соцмережах.

Українські правоохоронці затримали зрадника в 2017 році, коли той відвідував родичів у Маріуполі. Мар’їнський суд відпустив Джумаєва і той майже півроку спокійно жив у місті. Сепаратист навіть відкрив піцерію та робив там знижки учасникам АТО.

Виявилося, що його торгова точка була незаконною. Поліція прийшла перевірити бізнес, він із кулаками накинувся на правоохоронця. Джумаєв бив поліцейського в обличчя та розпорошив газ з балончика. Наразі затриманому інкримінують не лише напад на співробітника поліції, а й терористичну діяльність. Однак тиждень тому його відпустили під домашній арешт.

Того ж дня додому відпустили й 33-річного Сергія Костенюка, який теж підозрюється в тероризмі. Журналісти з’ясували, що він коригував вогонь незаконних збройних формувань на позиціях біля Маріїнки. Його відпустили додому під заставу 150 тис. грн.

Нагадаємо, 10 серпня начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак підписав указ про звільнення з армії генерал-майора Віктора Назарова, якого суд визнав винним у загибелі військових Збройних сил України в збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до семи років позбавлення волі.