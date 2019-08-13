Боевик ДНР. Фото: politeka.net

https://racurs.ua/n125498-na-donetchine-sud-otpustil-domoy-podozrevaemyh-v-terrorizme-kotorye-ubivali-kiborgov.html

Ракурс

Жовтневый суд Мариуполя 5 августа принял решение об изменении меры пресечения Роману Джумаеву и Сергею Костенюку, которые подозреваются в терроризме.

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Фемида отпустила пособников пророссийских боевиков под домашний арест. При этом один из террористов неоднократно хвастался, что воевал против Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сюжете «Вікна-новини», который опубликован на канале СТБ в YouTube.

Еще в 2016 году 28-летний Роман Джумаєв в интервью белорусской редакции «Радио Свобода» рассказывал, что воевал на стороне ДНР против Украины. Злоумышленник также хвастался соответствующими фотографиями в соцсетях.

Украинские правоохранители задержали предателя в 2017 году, когда тот посещал родственников в Мариуполе. Марьинский суд отпустил Джумаева и тот почти полгода спокойно жил в городе. Сепаратист даже открыл пиццерию и делал там скидки участникам АТО.

Оказалось, что его торговая точка была незаконной. Полиция пришла проверить бизнес, он с кулаками набросился на правоохранителя. Джумаєв бил полицейского в лицо и распылил газ из баллончика. Сейчас задержанному инкриминируют не только нападение на сотрудника полиции, но и террористическую деятельность. Однако неделю назад его отпустили под домашний арест.

Того же дня домой отпустили и 33-летнего Сергея Костенюка, который тоже подозревается в терроризме. Журналисты выяснили, что он корректировал огонь незаконных вооруженных формирований на позициях возле Марьинки. Его отпустили домой под залог 150 тыс. грн.

Напомним, 10 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подписал указ об увольнении из армии генерал-майора Виктора Назарова, которого суд признал виновным в гибели военных Вооруженных сил Украины в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к семи годам лишения свободы.