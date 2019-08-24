Торговая война: Трамп повысил пошлины на товары из Китая, фото — Reuters

https://racurs.ua/n125894-torgovaya-voyna-tramp-povysil-poshliny-na-tovary-iz-kitaya.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил о решении повысить пошлины. Американские власти планируют ввести это решение осенью на товары из Китая в рамках мероприятий в ответ на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Loading...

Несколько соответствующих твит-сообщений американский лидер разместил в Twitter.

Китаю не следует вводить новые пошлины на 75 млрд долл. Начиная с 1 октября товары из Китая на 250 млрд долл., которые в настоящее время облагаются пошлиной в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Остальная продукция на 300 млрд долл., которая облагалась бы тарифам в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%, — написал Трамп.

Наша страна ежегодно теряет сотни миллиардов долларов в пользу Китая, и конца этому не видно, — считает глава вашингтонской администрации.

Он в очередной раз обвинил в сложившейся ситуации своих предшественников на посту президента.

К сожалению, предыдущие администрации позволили Китаю так далеко уйти от справедливой и сбалансированной торговли, это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допускать! С целью достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения с Китаем, — эмоционально прокомментировал свое решение Трамп.

Ранее он заявил, что американские компании должны начать поиск альтернативы производства продукции в Китае, в том числе вернуть это производство обратно в США.

Вчера Комитет по тарифам и сборов при Госсовете КНР заявил, что Китай с 15 декабря увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти. С 1 января этого года Китай приостановил взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, сроком на три месяца, но 31 марта Комитет по тарифам и сборам заявил о продлении действия принятых мер на неопределенный срок.

Отметим, что сегодняшнее решение о повышении пошлин Трамп анонсировал еще в мае этого года. С того времени правительства обеих стран безуспешно пытались договориться.