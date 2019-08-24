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Охрана, металлоискатели и два праздничных марша: что происходит в Киеве 24 августа, фото - Украинская правда

Охрана, металлоискатели и два праздничных марша: что происходит в Киеве 24 августа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 авг 2019, 08:44
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Тысячи людей собрались в центре Киеве, чтобы отметить День Независимости Украины. Утром 24 августа в центре столицы журналисты заметили много военных, правоохранителей, людей пропускают на официальные мероприятия через металлодетекторы.

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В общем 24 августа на территории страны планируется проведение около тысячи массовых мероприятий. Публичную безопасность и порядок будет обеспечивать 13 тыс. поолицейских. Центр Киева перекрыт для транспорта. Не работает на вход и выход станция метро «Майдан Независимости».

Отметим, что 24 августа в Киеве состоятся два марша: один из них официальный, второй — народный. Кроме того, в этот день марши пройдут сразу в шести городах Украины.

Источник: Ракурс


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Новости

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999

Охрана, металлоискатели и два праздничных марша: что происходит в Киеве 24 августа (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Тысячи людей собрались в центре Киеве, чтобы отметить День Независимости. Утром 24 августа в центре столицы много военных, правоохранителей, людей пропускают на официальные мероприятия через металлодетекторы

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