Праздничный doodle ко Дню Независимости Украины, фото — depositphotos.com

https://racurs.ua/n125891-gugl-pozdravil-ukraincev-s-dnem-nezavisimosti-prazdnichnym-dudlom-foto.html

Ракурс

Корпорация Google (Гугл) создала праздничный doodle (дудл) ко Дню Независимости Украины. Сегодня, 24 августа, он доступен для пользователей главной страницы Google.

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День Независимости Украины — государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР Акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой создания государства Украина в ее современном виде.

Сегодня в Киеве и всех городах страны ожидается проведение массовых мероприятий, посвященных самом государственному празднику.

Тематические рисунки Google (Дудл для Google, англ. — Google Doodle от doodle — каракули, рисунки на полях страниц) — своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.

Как ранее сообщал «Ракурс», Google создал дудл к 200-летию со дня рождения Пантеленймона Кулиша — украинского писателя, фольклориста и этнограф. Он является автором концепции так называемой хуторской философии. Кулиш написал первый исторический роман на украинском языке.