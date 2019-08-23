Крымскотатарский активист объявил сухую голодовку в ростовском СИЗО. Фото: Крымскотатарский Ресурсный Центр

https://racurs.ua/n125890-krymskotatarskiy-aktivist-obyavil-suhuu-golodovku-v-rostovskom-sizo.html

Ракурс

Крымскотатарский активист и фигурант дела «Хизб ут-Тахрир» Билял Адилов объявил сухую голодовку. Причиной стали ужасные условия содержания в следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону.

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Активист начал голодать с 20 августа. Об этом сообщил в Facebook журналист Антон Наумлюк, ссылаясь на адвоката Адилова Людмилу Тюренкову.

Крымскотатарские активисты, которые являются фигурантами этого дела и находятся в ростовском СИЗО, неоднократно жаловались на плохие условия и обращались к руководству изолятора, призывая улучшить условия. Однако Адилова перевели в камеру с худшими условиями и сыростью, из-за которой он стал задыхаться.

Когда Адилов порвал провода в камере, чтобы привлечь внимание сотрудников СИЗО, его поместили в карцер на 15 суток. Журналист утверждает, что плохие условия намеренно создают для крымскотатарских активистов.

Как ранее сообщал «Ракурс», оккупанты продлили срок содержания восьми крымским татарам из состава так называемой симферопольской группы по делу «Хизб ут-Тахрир» до 15 ноября.