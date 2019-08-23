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Патрульные Львова сбили на пешеходном переходе двух женщин. Фото: Інформатор

Патрульные Львова сбили на пешеходном переходе двух женщин (ФОТО)

23 авг 2019, 22:25
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Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля Mitsubishi Outlander патрульных полицейских произошло сегодня во Львове. Правоохранители наехали на двух женщин на пешеходном переходе.

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Пострадавшие получили травмы, степень тяжести которых еще устанавливается. Инцидент произошел около 14.40. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Причины инцидента устанавливаются следствием, назначены соответствующие экспертизы. Делом занимаются следователи ГБР.

Во Львове патрульные наехали на двух пешеходов. Фото: ГБР

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

Как ранее сообщал «Ракурс», в августе в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. Женщина за рулем автомобиля Audi опрокинула машину правоохранителей, так как заметила полицейских. В результате аварии есть пострадавшие, которым на месте оказали неотложную помощь.

Источник: Ракурс


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