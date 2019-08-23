Патрульні Львова збили на пішохідному переході двох жінок. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n125889-patrulni-lvova-zbyly-na-pishohidnomu-perehodi-dvoh-jinok-foto.html

Ракурс

Дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля Mitsubishi Outlander патрульних поліцейських сталась сьогодні у Львові. Правоохоронці наїхали на двох жінок на пішохідному переході.

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Постраждалі отримали травми, ступінь тяжкості яких ще встановлюється. Інцидент відбувся близько 14.40. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Причини інциденту наразі встановлюються слідством, призначені відповідні експертизи. Справою опікуються слідчі ДБР.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Як раніше повідомляв «Ракурс», у серпні в Києві сталася ДТП за участі патрульного автомобіля. Жінка за кермом автомобіля Audiперекинула машину правоохоронців, так як не помітила поліцейських. Внаслідок аварії є постраждалі, яким на місці надали невідкладну допомогу.