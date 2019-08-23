Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух біля Сєвєродвінська: у лікаря виявили радіоактивний цезій-137. Фото: Яндекс.Новости

Вибух біля Сєвєродвінська: у лікаря виявили радіоактивний цезій-137

23 сер 2019, 21:57
999

Вибух біля Сєвєродвінська залишив радіоактивний слід. У лікаря, який допомагав постраждалим в пригоді на військовому полігоні, виявили цезій-137.

Loading...

Імовірно, радіоактивний нуклід виявився в м’язовій тканині лікаря після вживання їжі. Про це повідомляє Deutsche welle, посилаючись на заяву губернатора і уряду Архангельської області.

Фахівці Федерального медико-біологічного агентства РФ зазначили, що цезій-137 є продуктом розпаду радіонуклідів та накопичується в грибах, рибі, лишайнику і водоростях. Крім зараженого радіацією лікаря були обстежені 110 осіб, серед яких водії, лікарі, пілоти та інші фахівці, які надавали допомогу постраждалим від вибуху біля Сєвєродвінська.

Медпрацівники із Сєвєродвінська були змушені пройти спеціальне додаткове обстеження. Також для досліджень з Москви до Архангельська привезли спеціальну лабораторію ФМБА.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російські лікарі заявили про надзвичайну дозі радіації на місці вибуху в Архангельську.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Воювали за Україну: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям

Президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 особам, які захищали територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. Серед них Тимерхан Мунаєв, батько якого загинув під Дебальцево

Новини України
20:33

До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу зібралися у фігуру «тризуб» (ФОТО, ВІДЕО)

До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу привітали українців незвичайним чином. Парашутисти в небі зібрали формацію у вигляді національного символу «тризуба»

Новини України
19:50
Новини партнерів
Загрузка...