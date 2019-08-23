Вибух біля Сєвєродвінська: у лікаря виявили радіоактивний цезій-137. Фото: Яндекс.Новости

https://racurs.ua/ua/n125888-vybuh-bilya-sievierodvinska-u-likarya-vyyavyly-radioaktyvnyy-ceziy-137.html

Ракурс

Вибух біля Сєвєродвінська залишив радіоактивний слід. У лікаря, який допомагав постраждалим в пригоді на військовому полігоні, виявили цезій-137.

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Імовірно, радіоактивний нуклід виявився в м’язовій тканині лікаря після вживання їжі. Про це повідомляє Deutsche welle, посилаючись на заяву губернатора і уряду Архангельської області.

Фахівці Федерального медико-біологічного агентства РФ зазначили, що цезій-137 є продуктом розпаду радіонуклідів та накопичується в грибах, рибі, лишайнику і водоростях. Крім зараженого радіацією лікаря були обстежені 110 осіб, серед яких водії, лікарі, пілоти та інші фахівці, які надавали допомогу постраждалим від вибуху біля Сєвєродвінська.

Медпрацівники із Сєвєродвінська були змушені пройти спеціальне додаткове обстеження. Також для досліджень з Москви до Архангельська привезли спеціальну лабораторію ФМБА.

Як раніше повідомляв «Ракурс», російські лікарі заявили про надзвичайну дозі радіації на місці вибуху в Архангельську.