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Головні новини 23 серпня: День державного прапора і обмін ув'язненими між Україною і РФ. Фото: Kherson.life

Головні новини 23 серпня: День державного прапора і обмін ув’язненими між Україною і РФ

23 сер 2019, 21:30
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День державного прапора сьогодні святкують в Україні. На Софійській площі в столиці відбулася традиційна церемонія підняття синьо-жовтого стягу. У церемонії взяли участь президент України Володимир Зеленський і високопоставлені військовослужбовці, які спільно піднімали державний прапор.

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До Києва прибула уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова. Причини її візиту поки не розголошуються. Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз займається питанням обміну затриманими між Росією і Україною, а плоди зробленого глава держави очікує побачити у найближчі дні.

У Верховній Раді пропрезидентська партія «Слуга народу» розмістить депутатів своєї фракції на перших рядах залу засідань. Позаду 254 представників фракції на задніх рядах будуть розташовуватися всі інші партії і самовисуванці, які виграли вибори в одномандатних округах.

У Києві сталася резонансна ДТП з тещею народного депутата від «Відродження» Віталія Хомутинника і шоумена Сергія Притули 59-річної Лілії Сопельник. Жінка за кермом кросовера Mazda збила на Дніпровській набережній дев’ятирічного хлопчика і його матір. Винуватиці аварії повідомили про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Керівників п’яти державних шахт в Донецькій і Луганській областях підозрюють у привласненні 500 млн грн з державного бюджету. Підозрювані провели тендери під заздалегідь визначених переможців, якими виявилися фірми-прокладки. Після тендера з держбюджету виділили понад 500 млн грн, проте кошти організатори поділили між собою, а замість нового обладнання використовували стару техніку.

Джерело: Ракурс


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