«Слуга народу» попереду: затверджено план розміщення депутатів у Раді. Фото: thebabel.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125871-sluga-narodu-poperedu-zatverdjeno-plan-rozmischennya-deputativ-u-radi-foto.html

Ракурс

«Слуга народу» розмістить депутатів своєї фракції у Верховній Раді на перших рядах зали засідань. Таке рішення було ухвалено сьогодні під час зборів депутатської групи з підготовки першої сесії українського парламенту дев’ятого скликання.

Loading...

Перші ряди у залі Ради займуть 254 представники фракції «Слуга народу». Задні ряди справа наліво займуть представники «Опозиційної платформи — За життя», «Батьківщини», «Голосу», «Європейської солідарності» та депутати-самовисуванці, які виграли вибори в одномандатних округах. Фото плану розміщення нардепів опублікували «Українські Новини».

Також під час сьогоднішнього засідання було визначено компетенцію комітетів нового скликання парламенту. Крім того, учасники групи затвердили сценарій урочистого засідання 29 серпня.

Очікується, що під час першого пленарного засідання Ради, яке теж відбудеться 29 серпня, буде озвучено ім’я нового прем'єр-міністра України. Цього дня анонсують і інші гучні кадрові перестановки, про що повідомив представник фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія.

За день до старту роботи Ради партія «Слуга народу» запланувала збори для нардепів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що офіційний представник президента в парламенті Руслан Стефанчук претендуватиме на посаду віце-спікера Ради.