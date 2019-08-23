«Слуга народа» впереди: утвержден план рассадки депутатов в Раде. Фото: thebabel.com.ua

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Ракурс

«Слуга народа» разместит депутатов своей фракции в Верховной Раде на первых рядах зала заседаний. Такое решение было принято сегодня во время собрания депутатской группы по подготовке первой сессии украинского парламента девятого созыва.

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Первые ряды в зале Рады займут 254 представителя фракции «Слуга народа». Задние ряды в справа налево займут представители «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Батькивщины», «Голоса», «Европейской солидарности» и депутаты-самовыдвиженцы, выигравшие выборы в одномандатных округах. Фото плана рассадки нардепов опубликовали «Українські Новини».

Также во время сегодняшнего заседания была определена компетенция комитетов нового созыва парламента. Кроме того, участники группы утвердили сценарий торжественного заседания 29 августа.

Ожидается, что во время первого пленарного заседания Раду, которое тоже состоится 29 августа, будет озвучено имя нового премьер-министра Украины. В этот день анонсируют и другие громкие кадровые перестановки, о чем сообщил представитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.

За день до старта работы Рады партия «Слуга народа» запланировала собрание для нардепов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что официальный представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук будет претендовать на должность вице-спикера в Раде.