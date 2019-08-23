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Ракурс
Воювали за Україну: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям. Фото: 5 канал

Воювали за Україну: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям

23 сер 2019, 20:33
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 11 іноземців отримають українське громадянство.

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Відповідно до наказу, підставою для надання громадянства стала участь у захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Про це повідомляється у прес-службі Зеленського.

Серед тих, хто отримає паспорт громадянина України опинився Тимерхан Мунаєв. Чоловік є сином командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва.

Батько Мунаєва загинув у лютому 2015 року під Дебальцевим. Усі інші майбутні українські громадяни також безпосередньо захищали суверенітет країни.

Зазначимо, у липні Зеленський надав громадянство низці іноземців, які воювали на Донбасі. Зокрема, громадянство надано трьом бійцям ООС: Станіславу Гибадулину, Нугзару Канделакі і Микиті Макєєву. Тоді також отримали українські паспорти п’ятеро уродженців РФ.

Як раніше повідомляв «Ракурс», грузини, яким Зеленський надав громадянство України, скоїли розбійний напад на приватного підприємця та його дружину. Зловмисники з награбованим намагалися дістатися Борисполя, однак їх перехопила поліція.

Джерело: Ракурс


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Воювали за Україну: Зеленський надав громадянство 11 іноземцям

Президент Володимир Зеленський надав громадянство 11 особам, які захищали територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України. Серед них Тимерхан Мунаєв, батько якого загинув під Дебальцево

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