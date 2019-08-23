До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу зібралися у фігуру «тризуб». Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n125885-do-dnya-nezalejnosti-ukrayiny-skaydayvery-z-12-krayin-svitu-zibralysya-u-figuru-tryzub-foto.html

Ракурс

З Днем Незалежності України привітали скайдайвери з 12 країн світу. Зарубіжні і українські парашутисти на аеродромі «Коротич» Харківського аероклубу разом зібрали формацію 34-way у вигляді національного символу країни «тризуба».

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У привітанні брали участь представники Румунії, Німеччини, Австралії, Швеції, Франції, Польщі, Словаччини та інших країн. Про це повідомляється в прес-службі аероклубу.

Зазначимо, що стрибок став завершенням серії міжнародних парашутних проектів, які проводили в Харкові за участю літаків Ан-28 і Ан-72. Міжнародні парашутні збори проводилися з липня по серпень.

Протягом цього періоду на аеродромі проводили тренування бійці авіації Національної гвардії і була проведена низка заходів, в яких брали участь спортсмени-парашутисти з усіх куточків світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і ряд британських політиків привітали Україну з річницею незалежності українськими віршами і національним привітанням «Слава Україні».