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До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу зібралися у фігуру «тризуб». Фото: Youtube

До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу зібралися у фігуру «тризуб» (ФОТО, ВІДЕО)

23 сер 2019, 19:50
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З Днем Незалежності України привітали скайдайвери з 12 країн світу. Зарубіжні і українські парашутисти на аеродромі «Коротич» Харківського аероклубу разом зібрали формацію 34-way у вигляді національного символу країни «тризуба».

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У привітанні брали участь представники Румунії, Німеччини, Австралії, Швеції, Франції, Польщі, Словаччини та інших країн. Про це повідомляється в прес-службі аероклубу.

Вітання скайдайверів до Дня Незалежності України. Фото: Харківський Аероклуб

Зазначимо, що стрибок став завершенням серії міжнародних парашутних проектів, які проводили в Харкові за участю літаків Ан-28 і Ан-72. Міжнародні парашутні збори проводилися з липня по серпень.

Протягом цього періоду на аеродромі проводили тренування бійці авіації Національної гвардії і була проведена низка заходів, в яких брали участь спортсмени-парашутисти з усіх куточків світу.

Як раніше повідомляв «Ракурс», прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і ряд британських політиків привітали Україну з річницею незалежності українськими віршами і національним привітанням «Слава Україні».

Джерело: Ракурс


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До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу зібралися у фігуру «тризуб» (ФОТО, ВІДЕО)

До Дня Незалежності України скайдайвери з 12 країн світу привітали українців незвичайним чином. Парашутисти в небі зібрали формацію у вигляді національного символу «тризуба»

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