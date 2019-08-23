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Ко Дню Независимости Украины скайдаверы из 12 стран мира собрались в фигуру «трезубец». Фото: Youtube

Ко Дню Независимости Украины скайдайверы из 12 стран мира собрались в фигуру «трезубец» (ФОТО, ВИДЕО)

23 авг 2019, 19:50
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С Днем Независимости Украину поздравили скайдайверы из 12 стран мира. Зарубежные и украинские парашютисты на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба вместе собрали формацию34-way в виде национального символа страны «трезубца».

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В поздравлении участвовали представители Румынии, Германии, Австралии, Швеции, Франции, Польши, Словакии и других стран. Об этом сообщается в пресс-службе аэроклуба.

Поздравление скайдайверов ко Дню Независимости Украины. Фото: Харьковский Аэроклуб

Отметим, что прыжок стал завершением серии международных парашютных проектов, которые проводили в Харькове при участии самолетов Ан-28 и Ан-72. Международные парашютные сборы проводились с июля по август.

В течение этого периода на аэродроме проводили тренировки бойцы авиации Национальной гвардии и были проведены ряд мероприятий, в которых участвовали спортсмены-парашютисты со всех уголков мира.

Как ранее сообщал «Ракурс», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд британских политиков поздравили Украину с годовщиной независимости украинскими стихами и национальным приветствием «Слава Украине».

Источник: Ракурс


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Ко Дню Независимости Украины скайдайверы из 12 стран мира собрались в фигуру «трезубец» (ФОТО, ВИДЕО)

Ко Дню Независимости Украины скайдайверы из 12 стран мира поздравили украинцев необычным образом. Парашютисты в небе собрали формацию в виде национального символа «трезубца»

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