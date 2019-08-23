Ко Дню Независимости Украины скайдаверы из 12 стран мира собрались в фигуру «трезубец». Фото: Youtube

https://racurs.ua/n125885-ko-dnu-nezavisimosti-ukrainy-skaydavery-iz-12-stran-mira-sobralis-v-figuru-trezubec-foto-video.html

Ракурс

С Днем Независимости Украину поздравили скайдайверы из 12 стран мира. Зарубежные и украинские парашютисты на аэродроме «Коротич» Харьковского аэроклуба вместе собрали формацию34-way в виде национального символа страны «трезубца».

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В поздравлении участвовали представители Румынии, Германии, Австралии, Швеции, Франции, Польши, Словакии и других стран. Об этом сообщается в пресс-службе аэроклуба.

Отметим, что прыжок стал завершением серии международных парашютных проектов, которые проводили в Харькове при участии самолетов Ан-28 и Ан-72. Международные парашютные сборы проводились с июля по август.

В течение этого периода на аэродроме проводили тренировки бойцы авиации Национальной гвардии и были проведены ряд мероприятий, в которых участвовали спортсмены-парашютисты со всех уголков мира.

Как ранее сообщал «Ракурс», премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд британских политиков поздравили Украину с годовщиной независимости украинскими стихами и национальным приветствием «Слава Украине».