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Трамп заявил, что Китай украл у США интеллектуальную собственность на сотни миллиардов долларов в год. Фото: NewsOne

Трамп заявил, что Китай украл у США интеллектуальную собственность на сотни миллиардов долларов в год

23 авг 2019, 19:10
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США потеряли триллионы долларов за годы сотрудничества с Китаем.

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Трамп подчеркнул, что Китай украл интеллектуальную собственность американских граждан на сотни миллиардов в год и продолжает это делать. Гневное сообщение президент США опубликовал в своем Twitter.

Трамп призвал американские компании немедленно начать поиск альтернативы Китаю, а также привезти предприятия на родину и делать свою продукцию в США. Американский лидер обещал ответить Китаю на дополнительные пошлины на продукцию из США.

По словам Трампа, все перевозчики, включая Fed Ex, Amazon, UPS и американские почтовые отделения должны возвратить все поставки фентанила (опиоидный анальгетик) из Китая и других стран. Американский лидер заявил, что фентанил ежегодно убивает по 100 тыс. американцев.

Трамп подчеркнул, что президент Китая Си Цзиньпин обещал прекратить поставки анальгетика, однако на практике этого не произошло. Также президент США заявил, что за последние 2,5 года американская экономика значительно превзошла экономику Китая.

Как ранее сообщалось, США назвали Китай валютным манипулятором.

Источник: Ракурс


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