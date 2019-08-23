Коррупция в Украине: руководство ряда госшахт Донбасса подозревают в хищении 500 млн грн (ФОТО)

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Коррупция в Украине не сбрасывает обороты: руководители пяти государственных шахт в Донецкой и Луганской областях подозреваются в присвоении 500 млн грн, которые были выделены на закупку нового оборудования. Вместо отраженной в документации приобретенной техники использовалась старая.

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Под следствие попали руководители государственных предприятий «Мирноградуголь», «Шахта им. Сургая», «Первомайскуголь», «Шахтоуправление Южнодонбасское № 1» и «Лисичанскуголь». Чиновники организовали механизм хищения госсредств через процедуру государственных закупок, сообщает сегодня пресс-центр СБУ.

Подозреваемые проводили тендеры под заранее определенных победителей, которыми являлись фирмы-прокладки. После этого предприятия получили из госбюджета свыше 500 млн грн, которые организаторы хищений распределили между собой.

Экспертиза показала, что ремонт оборудования вместо закупки нового существенно понижал эффективность работы указанных шахт. Кроме того, такие действия несли угрозу для жизни работников госпредприятий.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). СБУ продолжает обыски и другие следственные действия в отношении подозреваемых.