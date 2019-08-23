Передавали террористам информацию о силах ООС: СБУ задержала двух украинок. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n125882-peredavali-terroristam-informaciu-o-silah-oos-sbu-zaderjala-dvuh-ukrainok.html

Ракурс

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала двух украинских женщин за поддержку террористов. Нарушительницы передавали боевикам так называемой «Луганской народной республики» информацию о силах Операции объединенных сил.

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Установлено, что женщины собирали и передавали разведданные о подразделениях украинских военнослужащих, которые задействованы в ООС, средствах украинских силовых структур и Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Одна из украинок, которая проживает на подконтрольной Киеву территории Луганской области, собирала данные и передавала их другой женщине, которая является боевиком так называемой 4 отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) 2 АК «НМ».

Сейчас открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Обеим правонарушительницам было сообщено о подозрении.

Как ранее сообщал «Ракурс», одного из боевиков «ЛНР» задержали при попытке получения заграничного паспорта.



