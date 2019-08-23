Передавали терористам інформацію про сили ООС: СБУ затримала двох українок. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n125882-peredavaly-terorystam-informaciu-pro-syly-oos-sbu-zatrymala-dvoh-ukrayinok.html

Ракурс

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала двох українських жінок за підтримку терористів. Порушниці передавали бойовикам так званої «Луганської народної республіки» інформацію про сили Операції об'єднаних сил.

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Встановлено, що жінки збирали та передавали розвідувальні дані про підрозділи українських військовослужбовців, які задіяні в ООС, засоби українських силових структур та Збройних сил. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Одна з українок, яка проживає на підконтрольній Києву території Луганської області, збирала дані та передавала їх іншій жінці, яка є бойовиком так званої 4 окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) 2 АК «НМ».

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Обом правопорушницям було повідомлено про підозру.

Як раніше повідомляв «Ракурс», одного з бойовиків «ЛНР» затримали під час спроби отримання закордонного паспорту.