Британські депутати на чолі з прем'єром Джонсоном креативно привітали Україну з незалежністю. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n125881-brytanski-deputaty-na-choli-z-premierom-djonsonom-kreatyvno-pryvitaly-ukrayinu-z-nezalejnistu.html

Ракурс

З Днем Незалежності України привітали в Великій Британії. Прем'єр-міністр Борис Джонсон, а також британські аналітики і політики привітали український народ з 28-ю річницею.

Loading...

На відео-привітанні британці зачитували рядки з пісні «Україна», яка вважається неформальним гімном країни. Про це повідомляється в прес-службі посольства України у Великій Британії.

Серед тих, хто привітав Україну виявилися: член палати громад Майкл Феллон, глава «Групи дружби з Україною» в парламенті Великої Британії Джон Віттінгдейл, член палати лордів баронеса Елісон Сатті, член палати громад Джон Гроган, посол Великої Британії в Україні (2002−2006 роки) Роберт Брінклі, менеджер Українського форуму в Королівському інституті міжнародних справ Орися Луцевич, член палати лордів граф Оксфордський і Асквітський, член палати громад Джон Джанголі, директор з питань досліджень товариства імені Генрі Джексона Ендрю Фоксолл і член палати громад Полін Летті.

Привітання завершується словами прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона «Слава Україні», якому посольство України в Великій Британії відповідає «Героям слава».

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Києві пройшла репетиція урочистостей до Дня Незалежності.