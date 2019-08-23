Боротьба з корупцією: викрито схему розкрадання майна банку ВТБ на 100 млн грн. Фото: Трибун

https://racurs.ua/ua/n125880-borotba-z-korupciieu-vykryto-shemu-rozkradannya-mayna-banku-vtb-na-100-mln-grn.html

Ракурс

Розкрадання майна в особливо великих розмірах викрила Служба безпеки України. Йдеться про майно «ВТБ Банку» на 100 млн грн.

Loading...

Після того, як «ВТБ Банк» було визнано неплатоспроможним в Україні, почалася процедура його ліквідації. У цей час зловмисники змогли підробити договори купівлі-продажу майна банку й провернули масштабні корупційні схеми, інформує прес-служба столичної прокуратури.

У відомстві розповіли, що керував махінаціями директор приватного товариства, який залучив до них приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Нотаріус на замовлення керівника виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна банку. Зокрема, він оформив папери на два нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири у таунхаусі, який розташований у Голосіївському районі Києва. Крім того, до правопорушення причетні працівники банку, особи яких вже встановлено.

На даний момент всі об'єкти нерухомості, які фігурують у розслідуванні, заарештовано. Право власності на них повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Двом фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом шахрайства), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут або використання) та ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Нагадаємо, що 17 серпня в Києві затримали групу підозрюваних у справі «чорних реєстраторів». Слідство встановило, що затримані організували схему заволодіння нерухомим майном, яке перебувало в державній, комунальній та приватній власності.