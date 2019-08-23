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Боротьба з корупцією: викрито схему розкрадання майна банку ВТБ на 100 млн грн. Фото: Трибун

Боротьба з корупцією: викрито схему розкрадання майна банку ВТБ на 100 млн грн

23 сер 2019, 17:36
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Розкрадання майна в особливо великих розмірах викрила Служба безпеки України. Йдеться про майно «ВТБ Банку» на 100 млн грн.

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Після того, як «ВТБ Банк» було визнано неплатоспроможним в Україні, почалася процедура його ліквідації. У цей час зловмисники змогли підробити договори купівлі-продажу майна банку й провернули масштабні корупційні схеми, інформує прес-служба столичної прокуратури.

У відомстві розповіли, що керував махінаціями директор приватного товариства, який залучив до них приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу. Нотаріус на замовлення керівника виготовив підроблені договори купівлі-продажу майна банку. Зокрема, він оформив папери на два нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири у таунхаусі, який розташований у Голосіївському районі Києва. Крім того, до правопорушення причетні працівники банку, особи яких вже встановлено.

На даний момент всі об'єкти нерухомості, які фігурують у розслідуванні, заарештовано. Право власності на них повернуто Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Двом фігурантам справи повідомили про підозру у вчиненні злочинів за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом шахрайства), ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, їх збут або використання) та ч. 3 ст. 365−2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.

Нагадаємо, що 17 серпня в Києві затримали групу підозрюваних у справі «чорних реєстраторів». Слідство встановило, що затримані організували схему заволодіння нерухомим майном, яке перебувало в державній, комунальній та приватній власності.

Джерело: Ракурс


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