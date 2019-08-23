Рада перейде на нову систему голосування. Фото: krapka.club

https://racurs.ua/ua/n125879-rada-pereyde-na-novu-systemu-golosuvannya-razumkov-video.html

Ракурс

Верховна Рада України має перейти на нову систему ідентифікації персональних голосувань з огляду на те, що нинішня система з використанням звичайних сенсорних кнопок вичерпала свій технічний ресурс.

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Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков і народний депутат Руслан Стефанчук анонсували перехід парламенту на нову систему для голосувань «Рада-4». Про це політики заявили під час брифінгу після зборів депутатської групи, яка веде підготовку до першої сесії новообраного парламенту.

За словами Разумкова, «Рада-3» вичерпала свої ресурси ще в 2008 році.

Там є питання, пов’язані з гарантійним терміном використання. Я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які стоятимуть перед ВР, — зазначив він.

Глава партії «Слуга народу» додав, що Рада обов’язково голосуватиме з використанням нової системи, однак для початку потрібно сформувати технічне завдання, а потім — виписати регламент роботи.

Раніше член фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповідав, що в новій системі голосування буде застосовано штучний інтелект. Програмне забезпечення аналізуватиме роботу кожного депутата Ради і допомагатиме відстежувати аномалії у голосуванні народних обранців. Однак із традиційним для Ради кнопкодавством «Рада-4» боротися не зможе.

Як повідомляв «Ракурс», що партія «Слуга народу» розмістила всіх своїх депутатів у перших рядах зали засідань парламенту. Рішення було затверджено в четвер, 23 серпня, під час зборів підготовчої депутатської групи.