Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рада перейде на нову систему голосування. Фото: krapka.club

Рада перейде на нову систему голосування — Разумков (ВІДЕО)

23 сер 2019, 17:19
999

Верховна Рада України має перейти на нову систему ідентифікації персональних голосувань з огляду на те, що нинішня система з використанням звичайних сенсорних кнопок вичерпала свій технічний ресурс.

Loading...

Глава партії «Слуга народу» Дмитро Разумков і народний депутат Руслан Стефанчук анонсували перехід парламенту на нову систему для голосувань «Рада-4». Про це політики заявили під час брифінгу після зборів депутатської групи, яка веде підготовку до першої сесії новообраного парламенту.

За словами Разумкова, «Рада-3» вичерпала свої ресурси ще в 2008 році.

Там є питання, пов’язані з гарантійним терміном використання. Я не впевнений, що ця система відповідає всім тим викликам, які стоятимуть перед ВР, — зазначив він.

Глава партії «Слуга народу» додав, що Рада обов’язково голосуватиме з використанням нової системи, однак для початку потрібно сформувати технічне завдання, а потім — виписати регламент роботи.

Раніше член фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповідав, що в новій системі голосування буде застосовано штучний інтелект. Програмне забезпечення аналізуватиме роботу кожного депутата Ради і допомагатиме відстежувати аномалії у голосуванні народних обранців. Однак із традиційним для Ради кнопкодавством «Рада-4» боротися не зможе.

Як повідомляв «Ракурс», що партія «Слуга народу» розмістила всіх своїх депутатів у перших рядах зали засідань парламенту. Рішення було затверджено в четвер, 23 серпня, під час зборів підготовчої депутатської групи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Трамп заявив, що Китай вкрав у США інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів на рік

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай вкрав у Штатів інтелектуальну власність на сотні мільярдів доларів на рік. Американський лідер закликав компанії США знайти альтернативу Китаю

Світові новини
19:10

Резонансна ДТП в Києві: жінку з дитиною збила теща нардепа і шоумена — ЗМІ

З’явилися нові подробиці резонансної ДТП у Києві, що стався 22 серпня на Дніпровській набережній. За даними ЗМІ, за кермом автомобіля, який збив жінку з дитиною, перебувала теща нардепа Віталія Хомутинника й шоумена Сергія Притули

Новини України
15:42
Новини партнерів
Загрузка...