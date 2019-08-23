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Погода в Україні 24 серпня: високі температури і сонце обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Україні 24 серпня: високі температури і сонце обіцяють синоптики (КАРТА)

23 сер 2019, 16:58
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Погода в Україні 24 серпня принесе продовження літньої спеки. Майже на всій території країни очікуються високі температури і сонце.

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Зливи очікуються тільки в Херсоні, Запоріжжі, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді. Також там очікуються грози. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 24 серпня очікується сонячна і спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень -25−27°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють мінливу хмарність та тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень -25−27°.

В Одесі 24 серпня Укргідрометцентр обіцяє літню спеку. Вночі температура повітря опуститься до 19−21°, вдень підніметься до 31−33°.

У Дніпрі у суботу синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень -30−32°.

У Харкові 24 серпня Укргідрометцентр обіцяє тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 16−18°, вдень -30−32°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у виді дощу. Можлива гроза. Вночі температура становитиме 14−16°, вдень -30−32°.

Погода в Україні 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Магнітну бурю 24 серпня в Києві не прогнозують. Протягом дня очікуються невеликі хвилювання з періодами спокою.

Геомагнітна обстановка в Києві 24 серпня. Фото: Gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Татрах від ударів блискавки постраждали близько 150 осіб.

Джерело: Ракурс


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