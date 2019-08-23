Погода в Украине 24 августа: высокие температуры и солнце обещают синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n125878-pogoda-v-ukraine-24-avgusta-vysokie-temperatury-i-solnce-obeschaut-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 августа принесет продолжение летней жары. Почти на всей территории страны ожидаются высокие температуры и солнце.

Loading...

Ливни ожидаются только в Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде. Также там ожидаются грозы. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 24 августа ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 25−27°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают переменчивую облачность и тепло. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем — 25−27°.

В Одессе 24 августа Укргидрометцентр обещает летнюю жару. Ночью температура воздуха опустится до 19−21°, днем ​​поднимется до 31−33°.

В Днепре в субботу синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 16−18°, днем — 30−32°.

В Харькове 24 августа Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 16−18°, днем — 30−32°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде дождя. Возможна гроза. Ночью температура составит 14−16°, днем — 30−32°.

Магнитную бурю 24 августа в Киеве не прогнозируют. В течение дня ожидаются небольшие волнения с периодами покоя.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Татрах от ударов молнии пострадали около 150 человек.