Аваков озадачил предложением продать России все изъятые в Украине наркотики (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125877-avakov-ozadachil-predlojeniem-prodat-rossii-vse-izyatye-v-ukraine-narkotiki.htmlРакурс
Партии наркотиков, которые изымались в Украине и хранятся в правоохранительных органах, можно собрать и продать России. Таким странным заявлением озадачил участников коллегии Министерства внутренних дел глава ведомства Арсен Аваков.
Свою шутку он адресовал министру финансов Украины Оксане Маркаровой, предложив ее ведомству скупить все изъятые в Украине наркотические вещества для дальнейшей продажи России.
Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу: отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД, — сказал Аваков, перебив отчет главы Нацполиции Сергея Князева о якобы успехах ведомства в борьбе с наркопреступностью.
В ответ Маркарова лишь улыбнулась и сказала, что без принятия соответствующего закона подобные действия невозможны.
Ранее «Ракурс» сообщал, что в феврале 2018 года в посольстве РФ в Аргентине были найдены 400 кг наркотических веществ на сумму в 50 млн евро. Разразился громкий скандал, шесть человек были арестованы: двоих фигурантов «кокаинового дела» задержали в Аргентине, троих — на территории РФ, а еще одного — в Германии.