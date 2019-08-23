Аваков спантеличив пропозицією продати Росії всі вилучені в Україні наркотики. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n125877-avakov-spantelychyv-propozyciieu-prodaty-rosiyi-vsi-vylucheni-v-ukrayini-narkotyky-video.html

Ракурс

Партії наркотиків, які вилучалися в Україні та зберігаються в правоохоронних органах, можна зібрати і продати Росії. Такою дивною заявою спантеличив учасників колегії Міністерства внутрішніх справ глава відомства Арсен Аваков.

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Свій жарт він адресував міністру фінансів України Оксані Маркаровій, запропонувавши її міністерству скупити всі вилучені в Україні наркотичні речовини для подальшого продажу Росії.

Нам дуже потрібні ці гроші. Ухваліть закон відповідний. Я вам хоч оптом віддам. Я вас дуже прошу: відвезіть у Росію, вони там торгують літаками МЗС, — сказав Аваков, перебивши звіт голови Нацполіції Сергія Князєва про нібито успіхи відомства в боротьбі з наркозлочинністю.

У відповідь Маркарова лише посміхнулася і сказала, що без ухвалення відповідного закону подібні дії неможливі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в лютому 2018 року в посольстві РФ в Аргентині було знайдено 400 кг наркотичних речовин на суму 50 млн євро. Зчинився гучний скандал, шестеро осіб було арештовано: двох фігурантів «кокаїнової справи» затримали в Аргентині, трьох — на території РФ, а ще одного — в Німеччині.