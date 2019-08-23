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Ракурс
Меморіал пам’яті героїв Небесної сотні відкрили у Львові. Фото: Youtube

Меморіал пам’яті героїв Небесної сотні відкрили у Львові (ФОТО, ВІДЕО)

23 сер 2019, 16:30
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У День державного прапора у Львові відкрили Меморіал пам’яті героїв Небесної сотні. Величний комплекс складатиметься з двох частин, одна з яких ще будується.

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Наразі українці можуть побачити площу із стелою на верхній терасі. На меморіальний плиті вигравірували 107 портретів українських героїв. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради.

Портрети героїв з їхніми іменами, датами народження та смерті, а також гаслами вигравірували на нержавіючої сталі. Усю інформацію узгодили з сім’ями загиблих.

Відкриття Меморіалу пам’яті героїв Небесної сотні. Фото: Львівська міськрада

Зазначимо, що комплекс має оглядові майданчики, що перетворює його у суспільний простір. Пішохідний міст, який ще будують, проходить між пагорбами.

На мосту розташують п’ять плит. Вони символізуватимуть п’ять днів, у які загинуло найбільше людей під час Революції гідності.

Меморіал пам’яті героїв Небесної сотні відкрили у Львові

Комплекс символізує абстрактну форму барикади, а ввечері стелу підсвічують. Тераси, з яких складається меморіал, історично були на цьому місці.

У квітні минулого року на цьому місці провели урочисту закладку пам’ятної капсули, а для визначення найкращої концепції у 2016 році провели Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс.

На відкриття меморіалу приїхали волонтери Майдану, родичі загиблих, учасники революції та військові.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві активісти знищили будівельний паркан на Інститутській біля місця зведення меморіалу Небесній сотні.

Джерело: Ракурс


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